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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

Зеленський назвав одне з пріоритетних завдань

26 тра 2019, 22:09
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Одним із пріоритетних завдань новий президент України Володимир Зеленський вважає підтримку українського кiновиробництва.

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Про це президент заявив у привітанні до кінематографістів та кінолюбителів, опубліковному на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук з нагоди важливих мистецьких подій цього тижня — сторіччя Одеської кіностудії та відкриття 48-го Міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Підтримка українського кіновиробництва — одне з пріоритетних завдань. Чекаємо крутих фiльмiв на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород. А головне — глядачів у кінотеатрах, якi обиратимуть наше кіно. Кiно, зняте в Україні, — наголосив Зеленський.

Міжнародний кінофестиваль «Молодість» вважається однією з найбільших спеціалізованих кіноподій України та Східної Європи. Цьогорічне відкриття відбулося 25 травня в столичному кінотеатрі «Київ». Зірковим гостем 48-ї «Молодості» став відомий британський режисер Пітер Ґрінвей.

Нагадаємо, цьогорічну «Гуморину» в Одесі 1 квітня розпочав парад, присвячений сторіччю Одеської кіностудії. Парад відкривали діти в костюмах Чарлі Чапліна.

Джерело: Ракурс


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