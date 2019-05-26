Арешт учасників пікету в Рівному: Зеленський закликає поліцію не карати протестувальників

Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n122383-aresht-uchasnykiv-piketu-v-rivnomu-zelenskyy-zaklykaie-policiu-ne-karaty-protestuvalnykiv.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський закликає поліцію не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо ті не порушують законів.

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Відповідне звернення опубліковане на сторінці президента в соціальній мережі Фейсбук.

Так Зеленський відреагував на резонансну новину про вчорашнє затримання в Рівному двох учасників акції з вимогою його імпічменту — 16-річної дівчини та 20-річного юнака, котрі з відповідними плакатами стояли на центральній площі міста.

Зеленський зазначив, що з’ясував обставини цього інциденту.

Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше, — зазначив президент і додав, що в поліції за цим інцидентом проведуть службове розслідування.

Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся, — наголошує Зеленський.

Нагадаємо, на мітингувальників у Рівному поліція склала адмінпротокол за статтею «Порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій». Крім того, на матір затриманої 16-річної дівчини було складено протокол за статтею «Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей».

У поліції заявляють, що свобода пересування мітингувальників не обмежувалася, їм було запропоновано пройти до відділу для встановлення осіб.

Заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко сьогодні завила, що обурена цим фактом і готує звернення до поліції.