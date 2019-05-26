Інцидент стався в порту Лун’янь, фото: CGTN

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Ракурс

Десять людей загинули внаслідок витоку вуглекислого газу на вантажному кораблі «Цзиньхайсян» в порту Лун’янь, провінція Шаньдунь, що на сході Китаю.

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Інцидент стався вчора о 16.00 за місцевим часом, повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на заяву місцевої влади.

Ще 19 людей були госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як стабільний.

Згідно з результатами попереднього розслідування, причиною інциденту вважається неналежне виконання своїх обов’язків третім помічником капітана корабля.

Розслідування обставин інциденту триває. Зазначається, що відповідальні особи взяті правоохоронцями під контроль.

Нагадаємо, 21 січня в районі Керченської протоки неподалік від узбережжя окупованого Росією Криму стався вибух та спалахнула пожежа на танкерах «Маестро» та «Канді». Ці судна перевозили скраплений газ. Пожежу на «Канді» вдалося ліквідувати 28 лютого, на «Маестро» — лише 4 березня. Жертвами цього інциденту стали 13 моряків, ще 10 зникли безвісти. Врятуватися тоді вдалося лише 12 особам.