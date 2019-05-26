Инцидент произошел в порту Лунъянь, фото: CGTN

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Десять человек погибли в результате утечки углекислого газа на грузовом корабле «Цзиньхайсян» в порту Лунъянь, провинция Шаньдун, что на востоке Китая.

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Инцидент произошел вчера в 16.00 по местному времени, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местных властей.

Еще 19 человек были госпитализированы, их состояние медики оценивают как стабильное.

Согласно результатам предварительного расследования, причиной инцидента считается ненадлежащее исполнение своих обязанностей третьим помощником капитана корабля.

Расследование обстоятельств инцидента продолжается. Отмечается, что ответственные лица взяты правоохранителями под контроль.

Напомним, 21 января в районе Керченского пролива недалеко от побережья оккупированного Россией Крыма произошел взрыв и вспыхнул пожар на танкерах «Маэстро» и «Канди». Эти суда перевозили сжиженный газ. Пожар на «Канди» удалось ликвидировать 28 февраля, на «Маэстро» — только 4 марта. Жертвами этого инцидента стали 13 моряков, еще 10 пропали без вести. Спастись тогда удалось только 12 лицам.