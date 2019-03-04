Взрыв судов в Керченском проливе: ликвидирован пожар на еще одном танкере

Огонь на танкере пылал почти полтора месяца

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Спустя почти полтора месяца после возгорания удалось ликвидировать пожар на танкере «Маэстро».

Последний очаг возгорания потух вчера вечером. Наряду с танкером дежурит корабль «Спасатель Демидов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ.

21 января в районе Керченского пролива, в 15 км от побережья оккупированного Крыма, в результате взрыва возник пожар на танкерах «Маэстро» и «Канди», которые перевозили сжиженный газ. Пожар на «Канди» ликвидировали 28 февраля, тогда удалось перекрыть вентиль, заблокировав утечку газа.

По информации СМИ, танкеры направлялись в российский порт в Краснодарском крае, однако из-за санкций, введенных США в связи с поставками топлива в Сирию, не смогли туда зайти. Считается, что в момент инцидента эти танкеры могли осуществлять перегрузку сжиженного газа в море.

Напомним, жертвами взрыва и пожара на танкерах «Маэстро» и «Канди» стали 13 человек, еще 10 пропали без вести, спастись удалось 12-ти морякам. На судах находились граждане Турции и Индии.