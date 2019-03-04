Ученые нашли эффективный способ подсчета коал

Эффективный способ подсчета коал изобрели ученые. Фото: Удивительный мир животных

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Эффективный способ подсчета коал нашли ученые. Для того, чтобы точнее определить количество особей, они оснастили дрон инфракрасной камерой.

Вычислить количество коал, которые обитают на определенном участке леса, с помощью обычной камеры сложно, поскольку животные прячутся за листвой деревьев и их не удается обнаружить, сообщает «Популярная механика».

В тоже время, используя инфракрасную камеру, можно более точно определить количество коал в лесу. Для того, чтобы поиск животных был наиболее эффективным, ученые проводили исследования в холодные месяцы ранним утром, когда разница температур между окружающей средой и телом коал максимально большая.

Информация с дрона анализировалась после полета: вычислялось количество найденных особей и место обнаружения. Эти данные сравнивали с GPS-координатами особей с чипами. Выяснилось, что подсчет коал с воздуха более эффективный, чем подсчет животных во время наземных экспедиций.

Также отмечается, что использование дронов является также более быстрым и дешевым способом исследования.