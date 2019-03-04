Наемники из ЧВК «Вагнера», фото - Фейсбук

https://racurs.ua/n118901-naemniki-rossiyskoy-gruppirovki-vagnera-ohranyaut-neftyanye-mestorojdeniya-v-livii-the-telegraph.html

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Более 300 российских наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» поддерживают командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара.

О присутствии россиян в этой африканской стране сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Все боевики «Вагнера» размещены в городе Бенгази. Информацию о том, что многие бойцы ЧВК «Вагнера» отправились в Ливию подтвердил также источник в ливийско-российской нефтегазовой компании.

В правительстве Великобритании уверены, что наемники ЧВК взаимозаменяемы с сотрудниками ГРУ (ныне — Главное управление Генштаба РФ).

Задача ЧВК «Вагнера» в Ливии — обеспечение безопасности в портах Тобрук и Дерна. В случае захвата ливийской энергетической отрасли наемники смогут контролировать поток нефти в южную Европу.

В этом году Ливийская национальная армия под руководством Хафтара постепенно захватывает нефтяные месторождения. В частности, взято под контроль самое большое месторождение нефти в стране — Шарара. Bloomberg оценивает его возможные запасы в 300 тыс. баррелей в день.

В ноябре прошлого года Минобороны Ливии показало фотографии, на которых фактического распорядителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина зафиксировали на встрече с ливийской делегацией в здании российского военного ведомства. Москву посетил и руководитель Ливийской национальной армии Хафтар.

О переброске в Ливию нескольких десятков военнослужащих российского спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба в октябре 2018 года писала и газета The Sun. Издание утверждало, что Россия поставляет Хафтару тяжелое вооружение и создала две базы в городах Тобрук и Бенгази. В российском посольстве в Ливии эту информацию опровергли.

Напомним, недавно СБУ обнародовала информацию об участии российских наемников в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года.