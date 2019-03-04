В Израиле автомобиль с палестинцами наехал на группу военных, есть погибшие и раненые

Инцидент произошел сегодня утром, фото: Reuters

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Racurs.ua

Сегодня утром на Западном берегу реки Иордан автомобиль с тремя палестинцами совершил наезд на группу израильских военных.

Инцидент произошел на выезде из села Кфар-Ниими, расположенном в 10 км к северо-востоку от палестинского города Рамалла. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

В момент инцидента группа военнослужащих находилась на обочине дороги. Вследствие наезда были травмированы двое военнослужащих. В ответ солдаты открыли огонь по автомобилю, убив двух и легко ранив одного человека. Раненого впоследствии арестовали.

По информации местных СМИ, солдаты остановили свой автомобиль на обочине из-за технической неисправности, после чего на них был совершен наезд. Состояние одного из солдат медики оценивают как тяжелое, второго — как легкое.

Отмечается, что к месту инцидента направлены дополнительные силы израильских военнослужащих, которые вместе с полицией разыскивают возможных сообщников террористов.

Палестинцы совершили ряд автомобильных столкновений на Западном берегу реки Иордан в 2015 и 2016 годах, но впоследствии частота подобных инцидентов пошло на убыль.

Напомним, летом 2017 года террористическая организация «Исламское государство» осуществила первый теракт в Израиле.