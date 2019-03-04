Жесткое ДТП в Киеве: в результате лобового столкновения фуры и легковушки пострадавших вырезали из машины (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП в Киеве, фото — Информатор

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Утром 4 марта на развязке улиц Богатырской и Днепроводской в ​​Киеве произошла авария с участием тягача DAF (ДАФ) и Chevrolet Aveo (Шевроле Авео). Машины столкнулись лоб в лоб.

Пять человек из легковушки госпитализировали. Двое находятся в тяжелом состоянии, одного извлекли из машины спасатели, сообщает «Информатор».

По предварительным данным, в 6.10 водитель легковушки взял людей в Киев и с пассажирами двигался из Вышгорода по улице Днепроводской. На развязке с Богатырской в ​​него врезался тягач DAF с полуприцепом.

Полиция утверждает, что водитель грузовика не пропустил легковой автомобиль, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадали все находившиеся в салоне легковушки. Удар был настолько сильным, что из искореженной машины людей вырезали спасатели. Больше всего пострадала передняя часть «Шевроле». Грузовик получил незначительные повреждения передней части.

На месте работали три скорых и спасатели ГСЧС.

Напомним, что 1 марта в столице произошло ДТП с участием скорой. Тогда погибли три человека, еще трое были госпитализированы. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы на участке дороги, на котором продолжаются ремонтные работы.