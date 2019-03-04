К террористам ИГИЛ присоединились около тысячи граждан Германии, фото: The Duran

https://racurs.ua/n118898-germaniya-budet-lishat-grajdanstva-boevikov-islamskogo-gosudarstva-smi.html

Racurs.ua

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер и глава Министерства юстиции Катарина Барли достигли договоренности между собой об условиях лишения гражданства лиц, ставших боевиками террористической организации «Исламское государство».

Об этом ряду немецких СМИ стало известно от источников в правительстве страны, сообщает издание Deutsche Welle.

Всего на Ближний Восток, чтобы присоединиться к террористам ИГИЛ, отправились около тысячи граждан Германии. Треть из них впоследствии вернулись, 150 — погибли, остальные — попали в плен.

Известно, что немецкое гражданство будут отбирать в случае участия человека в боях на стороне ИГИЛ, наличия у него еще одного гражданства и совершеннолетия.

При этом лица, уже отбывающие наказание за участие в ИГИЛ, немецкое гражданство не потеряют.

В феврале в МВД Германии заявляли о готовности принять захваченных в плен боевиков «Исламского государства» с немецким гражданством, если к ним допустят немецких дипломатов, добавив, что также уважают стремление стран Ближнего Востока самостоятельно провести судебные процессы над джихадистами. О таких намерениях, в частности, заявлял Ирак. Кроме того, около сотни человек с немецким гражданством попали в плен к курдским формированиям на севере Сирии.

Напомним, осенью 2018 года пограничники задержали разыскиваемого Интерполом террориста ИГИЛ.