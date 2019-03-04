Ветер в Украине, 4 марта 2019 года

https://racurs.ua/n118897-vesna-prishla-so-shtormovym-vetrom-preduprejdenie-gidrometcentra.html

Racurs.ua

Гидрометцентр предупредил о сильных порывах ветра по Украине 4 марта. По данным синоптиков, в понедельник в Украине будут фиксироваться порывы ветра 15−20 м/с. На высокогорье Карпат они будут достигать 25 м/с.

Кроме того, в Украине пройдут дожди (кроме южной части). В восточных областях и на севере Левобережья местами дождь будет сопровождаться мокрым снегом. В Киеве синоптики прогнозируют дождь и порывы ветра 15−20 м/с.

Опасной будет ситуация и в горах. Кроме того, по данным украинского Гидрометцентра, 4−5 марта в результате оттепели в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. При обследовании лавинных очагов в Ивано-Франковской области обнаружили сход трех лавин метелевых снега с восточного склона горы Брескул.

Напомним, что в первый день новой рабочей недели синоптики прогнозировали относительно теплую температуру в западных, центральных и южных областях, морозные показатели на востоке. Осадки сегодня ожидаются во всех регионах страны, кроме юга.