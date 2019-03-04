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Последствия торнадо, фото: twitter.com/scottfillmer

Торнадо в США унесло жизни более 20-ти человек (ВИДЕО, ФОТО)

4 мар 2019, 08:45
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По меньшей мере 23 человека погибли, а еще десятки получили ранения в воскресенье, когда по крайней мере два мощных торнадо пронеслись по восточной части американского штата Алабама, в расположенном на границе с соседним штатом Джорджия округе Ли.

По словам местных чиновников, наибольшие разрушения торнадо нанесло в окрестностях города Борегар, сообщает NBC News.

Медицинский центр Восточной Алабамы, расположенный в окружном центре в городе Опелика сообщил, что в нем на лечении находятся более сорока пациентов, а еще неопределенное количество пострадавших было направлено в другие больницы.

По словам шерифа округа Джея Джонса, возраст погибших еще полностью не установлен.

«К сожалению, у нас есть дети», — сказал он, добавив, что ожидается увеличение количества погибших.

Национальная служба погоды США предварительно оценила торнадо на уровень F3 по шкале Фудзита. Такие торнадо могут переворачивать вагоны и локомотивы, поднимать в воздух автомобили, вырывать с корнем большинство деревьев и разрушать стены домов. Ширина вихря составляла более чем полкилометра.

Губернатор Кей Айви объявил чрезвычайное положение. Президент Дональд Трамп призвал жителей штата и прилегающих регионов быть осторожными.

Карта: The Guardian

Фото: The Guardian

Фото: twitter.com/scottfillmer

Фото: NBC News

Напомним, осенью 2018 года столицу Канады Оттаву атаковал мощный торнадо.


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