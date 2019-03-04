Торнадо в США унесло жизни более 20-ти человек (ВИДЕО, ФОТО)

Последствия торнадо, фото: twitter.com/scottfillmer

https://racurs.ua/n118896-tornado-v-ssha-uneslo-jizni-bolee-20-ti-chelovek-video-foto.html

Racurs.ua

По меньшей мере 23 человека погибли, а еще десятки получили ранения в воскресенье, когда по крайней мере два мощных торнадо пронеслись по восточной части американского штата Алабама, в расположенном на границе с соседним штатом Джорджия округе Ли.

По словам местных чиновников, наибольшие разрушения торнадо нанесло в окрестностях города Борегар, сообщает NBC News.

Медицинский центр Восточной Алабамы, расположенный в окружном центре в городе Опелика сообщил, что в нем на лечении находятся более сорока пациентов, а еще неопределенное количество пострадавших было направлено в другие больницы.

По словам шерифа округа Джея Джонса, возраст погибших еще полностью не установлен.

«К сожалению, у нас есть дети», — сказал он, добавив, что ожидается увеличение количества погибших.

Национальная служба погоды США предварительно оценила торнадо на уровень F3 по шкале Фудзита. Такие торнадо могут переворачивать вагоны и локомотивы, поднимать в воздух автомобили, вырывать с корнем большинство деревьев и разрушать стены домов. Ширина вихря составляла более чем полкилометра.

Губернатор Кей Айви объявил чрезвычайное положение. Президент Дональд Трамп призвал жителей штата и прилегающих регионов быть осторожными.

Debris is just everywhere… parts to people’s houses, random mattress in our driveway, trees down everywhere I can look, power lines down everywhere. LR100 is impassable for sure. #tornado@spannpic.twitter.com/wSz9dlHeej — Scott Fillmer (@scottfillmer) 3 березня 2019 р.

Напомним, осенью 2018 года столицу Канады Оттаву атаковал мощный торнадо.