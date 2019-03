Торнадо в США унесло жизни более 20-ти человек (ВИДЕО, ФОТО)

По меньшей мере 23 человека погибли, а еще десятки получили ранения в воскресенье, когда по крайней мере два мощных торнадо пронеслись по восточной части американского штата Алабама, в расположенном на границе с соседним штатом Джорджия округе Ли.

По словам местных чиновников, наибольшие разрушения торнадо нанесло в окрестностях города Борегар, сообщает NBC News.

Медицинский центр Восточной Алабамы, расположенный в окружном центре в городе Опелика сообщил, что в нем на лечении находятся более сорока пациентов, а еще неопределенное количество пострадавших было направлено в другие больницы.

По словам шерифа округа Джея Джонса, возраст погибших еще полностью не установлен.

Национальная служба погоды США предварительно оценила торнадо на уровень F3 по шкале Фудзита. Такие торнадо могут переворачивать вагоны и локомотивы, поднимать в воздух автомобили, вырывать с корнем большинство деревьев и разрушать стены домов. Ширина вихря составляла более чем полкилометра.

Губернатор Кей Айви объявил чрезвычайное положение. Президент Дональд Трамп призвал жителей штата и прилегающих регионов быть осторожными.

Debris is just everywhere… parts to people’s houses, random mattress in our driveway, trees down everywhere I can look, power lines down everywhere. LR100 is impassable for sure. #tornado@spannpic.twitter.com/wSz9dlHeej