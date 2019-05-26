В течении следующих суток иногда возможны кратковременные дожди и грозы

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Погода в Украине 27 мая принесет кратковременные дожди и грозы жителям западных, северных и центральных областей.

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На остальной территории осадки не ожидаются. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью ожидается +9. 14°, днем — 23. 28°.

Погода в Киеве 27 мая ожидается без осадков ночью, днем местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит 12. 14°, днем — около 25°.

В Львове 27 мая синоптики прогнозируют днем дождь. Ночью — без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 10. 12°, днем поднимутся до 24. 26°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Одессе осадки не ожидаются. Ночью термометры покажут 13. 15°, днем — 24. 26°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Днепре метеорологи осадков также не прогнозируют. Ночью температура опустится до 12. 14°, днем поднимется до 25. 27°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Харькове ночь пройдет без осадков, днем также осадки не ожидаются. Ночью синоптики прогнозируют 12. 14°, днем — 24. 26°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье ночью осадки не ожидается, днем — без существенных осадков. Температура воздуха ночью — 9. 11°, днем — 25. 27°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 27 мая будет довольно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что среднемесячная температура в мае составит 13−17°.