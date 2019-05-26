Наступної доби подекуди можливі короткочасні дощі та грози

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Погода в Україні 27 травня принесе короткочасні дощі та грози жителям західних, північних та центральних областей.

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На решті території опадів не очікується. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура вночі становитиме 9. 14°, вдень — 23. 28°.

Погода в Києві 27 травня очікується без опадів вночі, вдень місцями можливий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 12. 14°, вдень — близько 25°.

У Львові 27 травня синоптики прогнозують вдень дощ. Вночі — без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 10. 12°, вдень піднімуться до 24. 26°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі наступної доби опади не очікуються. Вночі термометри покажуть 13. 15°, вдень — 24. 26°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі метеорологи опадів також не прогнозують. Вночі температура опуститься до 12. 14°, вдень підніметься до 25. 27°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові ніч мине без істотних опадів, вдень також опади не очікуються. Вночі синоптики прогнозують 12. 14°, вдень — 24. 26°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті вночі опади не очікуються, вдень — без істотних опадів. Температура повітря вночі — 9. 11°, вдень — 25. 27°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан в Києві 27 травня буде доволі спокійним. Очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що середньомісячна температура в травні становитиме 13−17°.