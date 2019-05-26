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Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

Арест участников пикета в Ровно: Зеленский призывает полицию не наказывать протестующих

26 мая 2019, 16:50
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Президент Украины Владимир Зеленский призывает полицию не принимать мер против политических протестующих, если те не нарушают законов.

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Соответствующее обращение опубликовано на странице президента в социальной сети Фейсбук.

Так Зеленский отреагировал на резонансную новость о вчерашнем задержании в Киеве двух участников акции с требованием его импичмента — 16-летней девушки и 20-летнего юноши, которые с соответствующими плакатами стояли на центральной площади города.

Зеленский отметил, что выяснил обстоятельства этого инцидента.

Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче, — отметил президент и добавил, что в полиции по данному инциденту проведут служебное расследование.

Призываю МВД не принимать мер против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь, — отмечает Зеленский.

Напомним, на митингующих в Ровно полиция составила админпротокол по статье «Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций». Кроме того, на мать задержанной 16-летней девушки был составлен протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей».

В полиции заявляют, что свобода передвижения митингующих не ограничивалась, им предложили пройти в отдел для установления личностей.

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сегодня заявила, что возмущена этим фактом и готовит обращение в полицию.

Источник: Ракурс


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Арест участников пикета в Ровно: Зеленский призывает полицию не наказывать протестующих

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