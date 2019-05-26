В Ровно проверят действия полицейских, которые задержали участников пикета за импичмент Зеленского, фото — Прямий

https://racurs.ua/n122379-v-rovno-proveryat-deystviya-policeyskih-kotorye-zaderjali-uchastnikov-piketa-za-impichment.html

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Начальник полиции Ровенской области Валерий Самчук распорядился провести комплексную служебную проверку по факту составления админматериалов работниками полиции Ровенского отдела в отношении участников мирной акции 25 мая.

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В Ровно 25 мая двое людей вышли на центральную площадь, требуя импичмента президента Владимира Зеленского. Они стояли в центре города с плакатами «Импичмент президенту», «Украина — вне закона», «Не кумовство, а по-братски».

После акции полиция составила административный протокол на 16-летнюю Дарию и ее друга Романа по статье «Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций», а также на ее мать по статье «Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей».

В пресс-службе полиции утверждают, что свобода и передвижения участников пикета не ограничивались.

Для установления личности девушке и парню было предложено пройти в отдел полиции, на что оба согласились, — сообщила пресс-служба полиции Ровно.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила свое возмущение задержанием в Ровно двух молодых людей, которые вышли на акцию за импичмент президента. Об этом Геращенко написала 26 мая на своей странице в Фейсбук.

Первый заместитель председателя Верховной Рады сообщила, что готовит запрос в Национально полиции. Геращенко напомнила, что возле Администрации президента и других органов власти пять предыдущих лет «почти ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями».