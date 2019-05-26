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Соцсети комментируют появление Зеленского в телешоу "Лига смеха", скриншот видео

Война войной, а «Лига смеха» по расписанию: соцсети комментируют появление Зеленского в телешоу (ВИДЕО)

26 мая 2019, 08:29
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Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая посетил концерт шоу «Лиги смеха», в котором он раньше был ведущим.

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Об этом в Инстаграм сообщила супруга главы государства Елена Зеленская, которая опубликовала и соответствующее видео. Соцсети неоднозначно откликнулись на такой визит президента страны.

Зеленский вышел на сцену в начале концерта, поздоровался с публикой. Впоследствии на сцене появился Евгений Кошевой, который стал новым ведущим шоу. Он взял у президента микрофон, после чего Зеленский поцеловал его в лоб и пошел смотреть концерт в зал. Глава государства следил шоу вместе с женой.

О появлении президента на «Лиге смеха» рассказал и олимпийский чемпион Олег Верняев.

Просто бомба. Дождитесь этого выхода программы, — написал спортсмен в Instagram.

Соцсети комментируют появление Зеленского в телешоу "Лига смеха", фото — Инстаграм В.Ломаченко

Многие пользователи сети раскритиковали Зеленского за появление в юмористическом шоу. Они напоминают президенту, что он возглавляет воюющую страну, в которой продолжается конституционный кризис, а также непонятны перспективы относительно дефолта.

Напомним, что Владимир Зеленский 20 мая принял присягу на верность украинскому народу. В течение первой недели он провел консультации с лидерами фракций Рады, распустил парламент и назначил досрочные выборы на 21 июля. В четверг, 23 мая президент посетил ІТ-форум. Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф потролила президента картинкой за ремарку, которая прозвучала во время его выступления на iForum.

Источник: Ракурс


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