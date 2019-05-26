Соцмережі коментують появу Зеленського в телешоу "Ліга сміху", скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n122369-viyna-viynou-a-liga-smihu-za-rozkladom-socmereji-komentuut-poyavu-zelenskogo-v-teleshou-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 25 травня відвідав концерт шоу «Ліги сміху», у якому він раніше був ведучим.

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Про це в Інстаграм повідомила дружина глави держави Олена Зеленська, яка опублікувала й відповідне відео.

Соцмережі неоднозначно відгукнулися на такий візит президента країни.

Зеленський вийшов на сцену на початку концерту, привітався із публікою. Згодом на сцені з’явився Євген Кошовий, який став новим ведучим шоу. Він взяв у президента мікрофон, після чого Зеленський поцілував його у лоб і пішов дивитися концерт в зал. Глава держави додивлявся шоу разом із дружиною.

Про появу президента на «Лізі сміху» розповів й олімпійський чемпіон Олег Верняєв.

Просто бомба. Дочекайтеся цього виходу, — написав спортсмен в Instagram.

Чимало користувачів мережі розкритикували Зеленського за появу у гумористичному шоу. Вони нагадують президенту, що він очолює воюючу країну, у якій триває конституційна криза, а також незрозумілі перспективи щодо дефолту.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 20 травня склав присягу на вірність українському народу. Впродовж першого тижня він провів консультації із лідерами фракцій Ради, розпустив парламент і призначив дострокові вибори на 21 липня. У четвер, 23 травня президент відвідав ІТ-форум. Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф потролила президента картинкою за ремарку, яка прозвучала під час його виступу на iForum.