Стали відомі імена полонених бійців ЗСУ. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n122368-agresiya-rosiyi-staly-vidomi-imena-biyciv-zsu-yaki-potrapyly-v-polon-na-donbasi-foto.html

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Опублікували імена українських військовослужбовців, які випадково потрапили в полон 22 травня на Донбасі.

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У полон потрапили старший сержант Роман Беспалий (1981 року народження), старший солдат Борис Пундор (1965 р.н.), старший солдат Максим Горяінов (1984 р.н.), старший солдат Кім Дуванов (1971 р.н.), старший солдат Павло Корсун (1982 р.н.), прапорщик Віктор Шайдов (1970 р.н.), старший солдат Олександр Геймур (1994 р.н.), старший солдат Юрій Гордійчук (1982 р.н.). Імена військових опублікувала Дарина Андрусенко-Якотюк у Facebook.

За її інформацією, восьмеро бійців 43 МПБ «Патріот» вирушили по службових справах й вирішили скоротити прокладений маршрут. Всі ці бійці перебували в тверезому стані, жоден із них не мав при собі зброю.

До складу екіпажу входили бійці, які проходили службу в МПБ вже більше ніж два роки. Кожен з хлопців має повну довіру та повагу як особового складу так і командування, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня восьмеро військовослужбовців Збройних сил України випадково потрапили в полон бойовиків так званої Донецької народної республіки. Бійці операції Об'єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, помилково відхилилися від визначеного маршруту й в’їхали на окуповану територію.