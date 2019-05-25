Новий міст у Києві. Фото: Українські новини

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Ракурс

Пішохідний міст між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою сьогодні відкрили в Києві.

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У церемонії взяв участь голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко. Градоначальник відзначив, що будівельники при зведенні мосту використовували українські матеріали, їхній відсоток склав 90%. Про це мер заявив під час виступу, яке транслювалося на сторінці «Кличко — мер» у Facebook.

Я можу з упевненістю сказати, що таких об'єктів в Україні більше немає, — запевнив Кличко.

Глава КМДА заявив, що на будівництво мосту та благоустрій території пішло майже 400 млн грн. Будівництво самого об'єкту обійшлося у 275 млн грн, укріплення схилів коштували 55 млн грн, а благоустрій — близько 90 млн грн.

Довжина моста складає 210 м, ширина змінна — від 6 м у регулярних зонах до 14 м у зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід зробили з бетону, заліза та скла. На мосту передбачені пішохідні та велосипедні доріжки, оглядові майданчики, сучасне освітлення та встановлені камери відеоспостереження.

Нагадаємо, видання «Наші гроші» писало, що в Києві пішохідний міст між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» будують за проектом швейцарських архітекторів, який взяли без дозволу та не виплатили кошти.