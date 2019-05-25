Ілон Маск. Фото: Громадське ТБ

https://racurs.ua/ua/n122366-ilon-mask-stav-naybagatshym-kerivnykom-sered-glav-kompaniy-iz-ssha-yogo-vynagoroda-zbilshylasya.html

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Ілон Маск став лідером рейтингу найбільш високооплачуваних керівників компаній із Сполучених Штатів Америки.

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У 2018 році винагороду Маска за роботу в автомобільній компанії Tesla (Тесла) склала 2,284 млрд дол. Це на 4575310% більше, ніж у 2017 році. Тоді Маск отримав від компанії близько 50 тис. дол. й не увійшов до числа 200 найбагатших керівників. Про це повідомляє The New York Times.

Видання пише, що ще жодна публічна компанія не виплачувала такої великої винагороди своєму керівнику. Суму 2,284 млрд дол. практично повністю складають опціони на акції Tesla. Але ці гроші поки не надійшли на рахунки Маска.

Нові умови передбачають, що наступні 10 років Маск не буде отримувати гарантовані виплати за роботу, але зможе розраховувати на отримання опціонів на акції, еквівалентні 1% всіх в обігу паперів компанії. Винагороду розбили на 12 траншів.

Нагадаємо, 1 травня суд у Нью-Йорку схвалив угоду між Ілоном Маском та Комісією з цінних паперів і бірж США. Сторони домовились про те, що винахідник не буде оприлюднювати інформацію про фінансовий стан компанії Tesla, а також про заплановані угоди, плани випуску продукції та операції з цінними паперами.