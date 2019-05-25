Илон Маск. Фото: Громадське ТБ

https://racurs.ua/n122366-ilon-mask-stal-samym-bogatym-rukovoditelem-sredi-glav-kompaniy-iz-ssha-ego-voznagrajdenie-vyroslo.html

Ракурс

Илон Маск стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей компаний из Соединенных Штатов Америки.

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В 2018 году вознаграждение Маска за работу в автомобильной компании Tesla (Тесла) составило 2,284 млрд долл. Это на 4575310% больше, чем в 2017 году. Тогда Маск получил от компании около 50 тыс. долл. и не вошел в число 200 самых богатых руководителей. Об этом сообщает The New York Times.

Издание пишет, что еще ни одна публичная компания не выплачивала такого большого вознаграждения руководителю. Сумму 2,284 млрд долл. практически полностью составляют опционы на акции Tesla. Но эти деньги пока не поступили на счета Маска.

Новые условия предусматривают, что следующие 10 лет Маск не будет получать гарантированные выплаты за работу, но сможет рассчитывать на получение опционов на акции, эквивалентные 1% всех в обращении бумаг компании. Вознаграждение разбили на 12 траншей.

Напомним, 1 мая суд в Нью-Йорке одобрил соглашение между Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Стороны договорились о том, что изобретатель не будет обнародовать информацию о финансовом состоянии компании Tesla, а также о запланированных соглашениях, планах выпуска продукции и операции с ценными бумагами.