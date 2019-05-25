Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Илон Маск. Фото: Громадське ТБ

Илон Маск стал самым богатым руководителем среди глав компаний из США: его вознаграждение выросло в 45 тыс. раз

25 мая 2019, 20:45
999

Илон Маск стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей компаний из Соединенных Штатов Америки.

Loading...

В 2018 году вознаграждение Маска за работу в автомобильной компании Tesla (Тесла) составило 2,284 млрд долл. Это на 4575310% больше, чем в 2017 году. Тогда Маск получил от компании около 50 тыс. долл. и не вошел в число 200 самых богатых руководителей. Об этом сообщает The New York Times.

Издание пишет, что еще ни одна публичная компания не выплачивала такого большого вознаграждения руководителю. Сумму 2,284 млрд долл. практически полностью составляют опционы на акции Tesla. Но эти деньги пока не поступили на счета Маска.

Новые условия предусматривают, что следующие 10 лет Маск не будет получать гарантированные выплаты за работу, но сможет рассчитывать на получение опционов на акции, эквивалентные 1% всех в обращении бумаг компании. Вознаграждение разбили на 12 траншей.

Напомним, 1 мая суд в Нью-Йорке одобрил соглашение между Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Стороны договорились о том, что изобретатель не будет обнародовать информацию о финансовом состоянии компании Tesla, а также о запланированных соглашениях, планах выпуска продукции и операции с ценными бумагами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Мощный ливень затопил Николаев: местами уровень воды поднялся до метра (ВИДЕО)

Вследствие сильного ливня, который обрушился на Николаев 25 мая, центр города затопило. Канализация не справлялась с огромным количеством воды, ее уровень местами достигал более метра

Новости Украины
19:08

Паводок на западе Украины: спасатели сообщили о ситуации на Прикарпатье и Закарпатье (ФОТО)

На Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает. Спасатели продолжают откачивать воду из наиболее пострадавших территорий

Новости Украины
16:58
Новости партнеров
Загрузка...