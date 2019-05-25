Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Даяна Ястремская выиграла третий титул WTA. Фото: Теннисный Портал Украины

Украинская теннисистка Ястремская выиграла третий титул WTA в Страсбурге (ВИДЕО)

25 мая 2019, 20:14
999

Спортсменка из Украины Даяна Ястремская победила в финале теннисного турнира WTA International в Страсбурге.

Loading...

В финальном соревновании 19-летняя теннисистка победила 24 ракетку мира Каролин Гарсия из Франции. Более трех часов соревновались соперницы. Украинка справилась с эмоциональным давлением и победила с общим счетом 7:3 (6:4, 5:7, 7:6). Об этом сообщает Isport.ua.

Своей победой на турнире Ястремская прервала неудачную серию выступлений украинских теннисисток против Гарсии. Раньше ей проигрывали Элина Свитолина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко.

Добытый в Страсбурге титул серии WTA стал третьим в карьере Ястремской. Раньше она в 2018 году побеждала на соревнованиях в Гонконге, а в 2019 году в Хуахине. Это позволило нашей теннисистке обновить личный рекорд в рейтинге и подняться на 32 место.

Напомним, 5 мая в Пекине украинские пловчихи успешно выступили на пятом этапе Мировой серии FINA по артистическому (синхронному) плаванию. Представительницы Украины завоевали серебряную и бронзовую медали.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Мощный ливень затопил Николаев: местами уровень воды поднялся до метра (ВИДЕО)

Вследствие сильного ливня, который обрушился на Николаев 25 мая, центр города затопило. Канализация не справлялась с огромным количеством воды, ее уровень местами достигал более метра

Новости Украины
19:08

Паводок на западе Украины: спасатели сообщили о ситуации на Прикарпатье и Закарпатье (ФОТО)

На Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает. Спасатели продолжают откачивать воду из наиболее пострадавших территорий

Новости Украины
16:58
Новости партнеров
Загрузка...