Даяна Ястремская выиграла третий титул WTA. Фото: Теннисный Портал Украины

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Ракурс

Спортсменка из Украины Даяна Ястремская победила в финале теннисного турнира WTA International в Страсбурге.

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В финальном соревновании 19-летняя теннисистка победила 24 ракетку мира Каролин Гарсия из Франции. Более трех часов соревновались соперницы. Украинка справилась с эмоциональным давлением и победила с общим счетом 7:3 (6:4, 5:7, 7:6). Об этом сообщает Isport.ua.

Своей победой на турнире Ястремская прервала неудачную серию выступлений украинских теннисисток против Гарсии. Раньше ей проигрывали Элина Свитолина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко.

Добытый в Страсбурге титул серии WTA стал третьим в карьере Ястремской. Раньше она в 2018 году побеждала на соревнованиях в Гонконге, а в 2019 году в Хуахине. Это позволило нашей теннисистке обновить личный рекорд в рейтинге и подняться на 32 место.

Напомним, 5 мая в Пекине украинские пловчихи успешно выступили на пятом этапе Мировой серии FINA по артистическому (синхронному) плаванию. Представительницы Украины завоевали серебряную и бронзовую медали.