Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Камеру в СИЗО превратили в келью. Фото: НТВ

Коррупция в России: задержанный за взятки полковник-миллиардер из ФСБ превратил свою камеру в келью (ВИДЕО)

25 мая 2019, 19:41
999

Камеру в московском следственном изоляторе «Лефортово» в келью превратил начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин.

Loading...

Правоохранитель, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере несколько церковных икон и стал регулярно читать молитвы. Об этом 25 мая сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, арестант отпустил тучную бороду, а сосед Черкалина по камере также оказался набожным человеком. Их камера в СИЗО стала похожей на келью, кроме того в ней есть горячая вода, телевизор и холодильник.

Как известно, Черкалина и его нескольких коллег из ФСБ задержали в апреле. Сотрудника спецслужбы обвиняют в получении десятков миллиардов рублей. В трех полковников обнаружили и изъяли 12 млрд руб., драгоценности, дорогие часы и ценные бумаги.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследовать коррупцию в ПАО «Укрзализныця». Детективы устанавливают хищения 29 млн грн при закупке каменного угля.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Мощный ливень затопил Николаев: местами уровень воды поднялся до метра (ВИДЕО)

Вследствие сильного ливня, который обрушился на Николаев 25 мая, центр города затопило. Канализация не справлялась с огромным количеством воды, ее уровень местами достигал более метра

Новости Украины
19:08

Паводок на западе Украины: спасатели сообщили о ситуации на Прикарпатье и Закарпатье (ФОТО)

На Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает. Спасатели продолжают откачивать воду из наиболее пострадавших территорий

Новости Украины
16:58
Новости партнеров
Загрузка...