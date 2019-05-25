Камеру в СИЗО превратили в келью. Фото: НТВ

https://racurs.ua/n122364-korrupciya-v-rossii-zaderjannyy-za-vzyatki-polkovnik-milliarder-iz-fsb-prevratil-svou-kameru.html

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Камеру в московском следственном изоляторе «Лефортово» в келью превратил начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин.

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Правоохранитель, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере несколько церковных икон и стал регулярно читать молитвы. Об этом 25 мая сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, арестант отпустил тучную бороду, а сосед Черкалина по камере также оказался набожным человеком. Их камера в СИЗО стала похожей на келью, кроме того в ней есть горячая вода, телевизор и холодильник.

Как известно, Черкалина и его нескольких коллег из ФСБ задержали в апреле. Сотрудника спецслужбы обвиняют в получении десятков миллиардов рублей. В трех полковников обнаружили и изъяли 12 млрд руб., драгоценности, дорогие часы и ценные бумаги.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследовать коррупцию в ПАО «Укрзализныця». Детективы устанавливают хищения 29 млн грн при закупке каменного угля.