Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Камеру в СІЗО перетворили в келію. Фото: НТВ

Корупція в Росії: затриманий за хабарі полковник-мільярдер із ФСБ перетворив свою камеру в келію (ВІДЕО)

25 тра 2019, 19:41
999

Камеру в московському слідчому ізоляторі «Лефортово» в келію перетворив начальник банківського відділу управління «К» служби економічної безпеки ФСБ Росії полковник Кирило Черкалін.

Loading...

Правоохоронець, заарештований за звинуваченням в отриманні хабарів в особливо великому розмірі, розвісив у своїй камері декілька церковних ікон та став регулярно читати молитви. Про це 25 травня повідомляє «Коммерсантъ».

За інформацією видання, арештант відпустив огрядну бороду, а сусід Черкаліна по камері також виявився побожною людиною. Їхня камера в СІЗО стала схожою на келію, крім того у ній є гаряча вода, телевізор та холодильник.

Як відомо, Черкаліната його кількох колег із ФСБ затримали в квітні. Співробітника спецслужби звинувачують в отриманні десятків мільярдів рублів. У трьох полковників виявили та вилучили 12 млрд руб., коштовності, дорогий годинник та цінні папери.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідувати корупцію в ПАТ «Укрзалізниця». Детективи встановлюють розкрадання 29 млн грн під час закупівлі кам’яного вугілля.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Потужна злива затопила Миколаїв: місцями рівень води піднявся до метра (ВІДЕО)

Внаслідок сильної зливи, яка обрушилася на Миколаїв 25 травня, центр міста затопило. Каналізація не справлялася з величезною кількістю води, її рівень місцями сягав понад метр

Новини України
19:08

Паводок на заході України: рятувальники повідомили про ситуацію на Прикарпатті та Закарпатті (ФОТО)

На Закарпатті та Прикарпатті, які були підтоплені через зливи, рівень води поступово спадає. Рятувальники продовжують відкачувати воду з найбільш постраждалих територій

Новини України
16:58
Новини партнерів
Загрузка...