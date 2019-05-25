Камеру в СІЗО перетворили в келію. Фото: НТВ

https://racurs.ua/ua/n122364-korupciya-v-rosiyi-zatrymanyy-za-habari-polkovnyk-milyarder-iz-fsb-peretvoryv-svou-kameru-v-keliu.html

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Камеру в московському слідчому ізоляторі «Лефортово» в келію перетворив начальник банківського відділу управління «К» служби економічної безпеки ФСБ Росії полковник Кирило Черкалін.

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Правоохоронець, заарештований за звинуваченням в отриманні хабарів в особливо великому розмірі, розвісив у своїй камері декілька церковних ікон та став регулярно читати молитви. Про це 25 травня повідомляє «Коммерсантъ».

За інформацією видання, арештант відпустив огрядну бороду, а сусід Черкаліна по камері також виявився побожною людиною. Їхня камера в СІЗО стала схожою на келію, крім того у ній є гаряча вода, телевізор та холодильник.

Як відомо, Черкаліната його кількох колег із ФСБ затримали в квітні. Співробітника спецслужби звинувачують в отриманні десятків мільярдів рублів. У трьох полковників виявили та вилучили 12 млрд руб., коштовності, дорогий годинник та цінні папери.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідувати корупцію в ПАТ «Укрзалізниця». Детективи встановлюють розкрадання 29 млн грн під час закупівлі кам’яного вугілля.