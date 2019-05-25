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Злива у Миколаєві. Фото: «Новости-N»

Потужна злива затопила Миколаїв: місцями рівень води піднявся до метра (ВІДЕО)

25 тра 2019, 19:08
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Миколаїв 25 травня затопило внаслідок потужної зливи, яка розпочалася опівдні.

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Каналізація не впоралася з відводом води попри те, що в мерії заявляли, що вона почищена та приведена в порядок. Крім того, в одній із частин міста після потужної зливи утворився глибокий провал. Комунальники встановили там огорожу. Про це сьогодні повідомляють «Новости-N».

Повністю під водою опинився проспект Центральний, внаслідок негоди рух заблоковано в обох напрямках на ділянці від вулиці Інженерної до Малої Морської. У найбільш глибоких місцях рівень води становив більше 1 м.

Вода затопила кілька автомобілів, у тому числі й позашляховики. В окремих машин глохли двигуни й авто зупинялися, ускладнюючи і без того складну дорожню обстановку.

Нагадаємо, рівень води поступово спадає після паводку у Закарпатській та Івано-Франківській областях. На Прикарпатті підтопленими залишаються 27 домогосподарств у п’яти населених пунктах області, а на Закарпатті не залишилося підтоплених будинків.


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