Ливень в Николаеве. Фото: «Новости-N»

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Николаев 25 мая оказался затопленным в результате мощного ливня, который начался в полдень.

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Канализация не справилась с отводом воды несмотря на то, что в мэрии заявляли, что она почищена и приведена в порядок. Кроме того, в одной из частей города после мощного ливня образовался глубокий провал. Коммунальщики установили там ограждение. Об этом сегодня сообщают «Новости-N».

Полностью под водой оказался проспект Центральный, вследствие непогоды заблокировано движение в обоих направлениях на участке от улицы Инженерной до Малой Морской. В самых глубоких местах уровень воды составлял более 1 м.

Вода затопила несколько автомобилей, в том числе и внедорожники. В отдельных машинах глохли двигатели и они останавливались, усложняя и без того сложную дорожную обстановку.

Напомним, уровень воды постепенно спадает после паводка в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. На Прикарпатье подтопленными остаются 27 домохозяйств в пяти населенных пунктах области, а в Закарпатье не осталось подтопленных домов.