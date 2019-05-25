Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ливень в Николаеве. Фото: «Новости-N»

Мощный ливень затопил Николаев: местами уровень воды поднялся до метра (ВИДЕО)

25 мая 2019, 19:08
999

Николаев 25 мая оказался затопленным в результате мощного ливня, который начался в полдень.

Loading...

Канализация не справилась с отводом воды несмотря на то, что в мэрии заявляли, что она почищена и приведена в порядок. Кроме того, в одной из частей города после мощного ливня образовался глубокий провал. Коммунальщики установили там ограждение. Об этом сегодня сообщают «Новости-N».

Полностью под водой оказался проспект Центральный, вследствие непогоды заблокировано движение в обоих направлениях на участке от улицы Инженерной до Малой Морской. В самых глубоких местах уровень воды составлял более 1 м.

Вода затопила несколько автомобилей, в том числе и внедорожники. В отдельных машинах глохли двигатели и они останавливались, усложняя и без того сложную дорожную обстановку.

Напомним, уровень воды постепенно спадает после паводка в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. На Прикарпатье подтопленными остаются 27 домохозяйств в пяти населенных пунктах области, а в Закарпатье не осталось подтопленных домов.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Мощный ливень затопил Николаев: местами уровень воды поднялся до метра (ВИДЕО)

Вследствие сильного ливня, который обрушился на Николаев 25 мая, центр города затопило. Канализация не справлялась с огромным количеством воды, ее уровень местами достигал более метра

Новости Украины
19:08

Паводок на западе Украины: спасатели сообщили о ситуации на Прикарпатье и Закарпатье (ФОТО)

На Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает. Спасатели продолжают откачивать воду из наиболее пострадавших территорий

Новости Украины
16:58
Новости партнеров
Загрузка...