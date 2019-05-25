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Паводок в Украине. Фото: ГСЧС

Паводок на западе Украины: спасатели сообщили о ситуации на Прикарпатье и Закарпатье (ФОТО)

25 мая 2019, 16:58
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После паводка в Закарпатской и Ивано-Франковской областях уровень воды постепенно спадает.

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В Ивано-Франковской области подтопленными остаются 27 домохозяйств в пяти населенных пунктах области. Дома подтоплены в городе Калуш, поселке Букачевцы, селах Перевозец, Топоровцы, Пней. Спасатели с начала паводка эвакуировали 76 человек, откачали 30 тыс. 70 куб. м воды. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Закарпатской области сейчас подтопленных жилых домов нет, вода подтопила 90 подвальных помещений жилых домов, 153 домохозяйства, 492 га сельскохозяйственных угодий и 52 га пастбищ. В регионе спасатели совершили 23 выезда для оказания помощи населению, откачали 31 тыс. 400 куб. м воды.

В ГСЧС отметили, что уровень воды в вышеупомянутых областях постепенно спадает.

Паводок в Украине. Фото: ГСЧС

Паводок в Украине. Фото: ГСЧС

Напомним, в западных областях Украины в результате подтоплений, вызванных сильными дождями, повреждены несколько десятков домов. Также водой разрушены и повреждены мосты. Жертвой паводка стал 11-летний ребенок.

Источник: Ракурс


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