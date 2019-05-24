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Подтопление в Украине. Фото: ГСЧС

Подтопления на западе Украины: жертвой наводнения стал ребенок, вода разрушила мосты (ФОТО, ВИДЕО)

24 мая 2019, 11:05
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В западных областях Украины в результате подтоплений, вызванных сильными дождями, повреждены несколько десятков домов. Также водой разрушены и повреждены мосты.

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В Ивано-Франковской области остаются подтопленными один жилой дом в поселке Букачевцы Рогатинского района и 151 домохозяйство в 15 населенных пунктах области. Спасатели эвакуировали из опасных районов 76 человек и 10 автомобилей, откачали 25 тыс. 110 м куб. воды. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На Закарпатье сейчас подтоплены 23 жилых дома и 241 домохозяйство. Под водой остается 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ. Кроме того, из-за непогоды повреждены 15 мостовых переходов, разрушен мост через реку Латорица в селе Котельница Воловецкого района и поврежден мост через местный ручей в селе Верхняя Грабовница Воловецкого района. Водой было разрушено 930 м берегоукреплений.

Без вести пропал мальчик 2009 года рождения в поселке Воловец. Ребенок упал в реку Вича из-за собственной неосторожности. Впоследствии тело мальчика нашли в 3 км от места падения, на ул. Яблонов. Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области, тело передали для проведения судмедэкспертизы, которая установит причину гибели.

Проезд автомобилям затруднен по автодороге государственного значения Мукачево-Рогатин вблизи села Ольховка и автодороге местного значения протяженностью около 150 м между селами Большие Комяты и Шаланки Виноградовского района. Здесь наблюдается перелив воды через автодорогу.

Подтопление в Украине. Фото: ГСЧС

Подтопление в Украине. Фото: ГСЧС

Подтопление в Украине. Фото: ГСЧС

Подтопление в Украине. Фото: ГСЧС

Напомним, на днях наводнение и проливные дожди наделали беды в Ивано-Франковской области. Спасатели спасли 35 человек из подтопленных домов, власти эвакуируют людей и отменяют занятия в школах. В некоторых местах реки поднялись на 4 м, а в селе Бережница Калушского района ливнем смыло дорогу.

Источник: Ракурс


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