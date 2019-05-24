Підтоплення в Україні. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n122308-pidtoplennya-na-zahodi-ukrayiny-jertvou-poveni-stala-dytyna-voda-zruynuvala-mosty-foto-video.html

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У західних областях України внаслідок підтоплень, що були спричинені сильними дощами, пошкоджено кілька десятків будинків. Також водою зруйновані та пошкоджені мости.

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В Івано-Франківській області залишаються підтопленими один житловий будинок у селищі Букачівці Рогатинського району та 151 дворогосподарство в 15 населених пунктах області. Рятувальники евакуювали з небезпечних районів 76 осіб та 10 автомобілів, відкачали 25 тис. 110 м куб. води. Про це сьогодні повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На Закарпатті наразі підтоплені 23 житлові будинки та 241 дворогосподарство. Під водою залишається 1 тис. 835 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ. Крім того, через негоду пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано міст через річку Латориця в селі Котельниця Воловецького району та пошкоджено міст через місцевий потічок в селі Верхня Грабівниця Воловецького району. Водою було зруйновано 930 м берегоукріплень.

Безвісти зник хлопчик 2009 року народження у селищі Воловець. Дитина впала у річку Вича через власну необережність. Згодом тіло хлопчика знайшли за 3 км від місця падіння, на вул. Яблунів. Як повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області, тіло передали для проведення судмедекспертизи, яка встановить причину загибелі.

Проїзд автомобілям ускладнено по автодорогу державного значення Мукачево-Рогатин поблизу села Вільхівка та автошляху місцевого значення протяжністю близько 150 м між селами Великі Ком’яти та Шаланки Виноградівського району. Тут спостерігається перелив води через автодорогу.

Нагадаємо, днями повінь та проливні дощі наробили лиха в Івано-Франківській області. Рятувальники врятували 35 осіб із підтоплених помешкань, влада евакуйовує людей та відміняє заняття в школах. У деяких місцях річки піднялись на 4 м, а в селі Бережниця Калуського району зливою змило дорогу.