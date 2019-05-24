Джуліан Ассанж, фото: Cancillería del Ecuador

https://racurs.ua/ua/n122307-do-175-ty-rokiv-uv-yaznennya-zasnovnyku-wikileaks-vysunuti-novi-zvynuvachennya.html

Ракурс

Засновникові інтернет-порталу WikiLeaks Джуліану Ассанжу США висунули звинувачення ще за 17-а пунктами.

Loading...

Таким чином, якщо 47-річного Асанджа видадуть США та визнають винним за всіма 18-ма пунктами звинувачення, за ґратами йому доведеться провести до 175-ти років, повідомляє видання «Эхо Москви».

Раніше Асанджа звинувачували лише у змові з метою злому комп’ютерної мережі Пентагону, тепер до звинувачень додалося, зокрема, незаконне отримання і оприлюднення засекречених документів, які мають стосунок до національної оборони.

Водночас, на думку експертів, Асандж за звинуваченнями в оприлюдненні інформації матиме можливість в суді апелювати до першої поправки до конституції США, котра гарантує свободу слова. Так, у розташованому в Нью-Йорку Комітеті захисту журналістів, заявили, що висунуті Ассанжеві звинувачення в шпигунстві ставлять під загрозу свободу преси в США та усьому світі.

WikiLeaks було створено Ассанджем у 2006 році. Ця організація займається витоками таємної інформації та її подальшою публікацією на своєму однойменному сайті.

У грудні 2010 року Інтерпол видав ордер на арешт Ассанджа за звинуваченнями у зґвалтуванні та випадках сексуального домагання, нібито здійснених під час його візиту до Швеції. Невдовзі він був заарештований у Великій Британії.

У 2012 році Ассанджеві був наданий політичний притулок в Еквадорі. Він протягом багатьох років не залишав територію посольства Еквадору у Лондоні через погрози британської влади затримати його у зв’язку з порушення умов звільнення під заставу.

Асанджа заарештували у квітні цього року після скасування рішення влади Еквадору про надання йому політичного притулку.