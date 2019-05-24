Ігор Коломойський. Фото:

https://racurs.ua/ua/n122305-kolomoyskyy-pislya-povernennya-v-ukrayinu-neodnorazovo-zustrichavsya-z-tymoshenko-video.html

Ракурс

Бізнесмен Ігор Коломойський, після того, як 16 травня повернувся в Україну, тричі приїздив до помешкання народного депутата Юлії Тимошенко.

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Кортеж олігарха тричі помітили у котеджному містечку «Срібна затока» у селищі Козин, де живе лідер «Батьківщини». Про це йдеться у програмі «Схеми: корупція в деталях», яку опублікували 23 травня в YouTube.

Вперше кортеж Коломойського в Козині журналісти зафіксували 18 травня. Один із автомобілів супроводу марки BMW (БМВ) мав державний номер, який відсутній у реєстрі власників. Це означає, що це номери прикриття або ж вони взагалі підроблені. Мікроавтобус Volkswagen (Фольксваген) раніше помічали серед охорони нинішнього глави держави Володимира Зеленського.

Ці автомобілі та автівки з кортежу Тимошенко були припарковані біля будинку нардепа. Це могло свідчити про те, що лідер «Батьківщини» на момент приїзду Коломойського була вдома.

Вдруге кортеж бізнесмена у «Срібній затоці» журналісти помітили ввечері 21 травня і ввечері 22 травня. Юлія Тимошенко відмовилася відповідати журналістам про те, чи зустрічалася з Коломойським.

Автори «Схем» стверджують, що Коломойський також після свого повернення в Україну зустрічався з главою МВС Арсеном Аваковим.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський розповів, що екс-заступник глави Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов допомагає йому з деякими юридичними питаннями.