Игорь Коломойский. Фото:

https://racurs.ua/n122305-kolomoyskiy-posle-vozvrascheniya-v-ukrainu-neodnokratno-vstrechalsya-s-timoshenko-video.html

Ракурс

Бизнесмен Игорь Коломойский, после того, как 16 мая вернулся в Украину, трижды приезжал к дому народного депутата Юлии Тимошенко.

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Кортеж олигарха трижды замечали в коттеджном городке «Серебряный залив» в поселке Козин, где живет лидер «Батькивщины». Об этом говорится в программе «Схемы: коррупция в деталях», видео которой опубликовали 23 мая в YouTube.

Впервые кортеж Коломойского в Козине журналисты зафиксировали 18 мая. Один из автомобилей сопровождения марки BMW (БМВ) имел государственный номер, который отсутствует в реестре владельцев. Это означает, что это номера прикрытия или же они вообще поддельные. Микроавтобус Volkswagen (Фольксваген) раньше замечали среди охраны нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Эти автомобили и машины из кортежа Тимошенко были припаркованы возле дома нардепа. Это могло свидетельствовать о том, что лидер «Батькивщины» на момент приезда Коломойского была дома.

Второй раз кортеж бизнесмена в «Серебряной затоке» журналисты заметили вечером 21 мая и вечером 22 мая. Юлия Тимошенко отказалась отвечать журналистам о том, встречалась ли с Коломойским.

Авторы «Схем» утверждают, что Коломойский также после своего возвращения в Украину встретился с главой МВД Арсеном Аваковым.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский рассказал, что экс-заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов помогает ему с некоторыми юридическими вопросами.