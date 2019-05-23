Коломойский рассказал об отношениях с Портновым, фото — скриншот видео

https://racurs.ua/n122296-on-uje-pil-so-mnoy-kofe-kolomoyskiy-rasskazal-ob-otnosheniyah-s-portnovym-video.html

Ракурс

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что экс-заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов помогает ему с некоторыми юридическими вопросами.

Loading...

Коломойский, который недавно вернулся в Украину из Израиля, успел выпить кофе с Портновым, который также прилетел в Киев. Об этом олигарх сообщил в интервью «Украинской правде». Он рассказал, что обсуждал с Портновым юридический вопрос, «связанный с зарубежными процессами».

Коломойский признался, что Портнов ему помогает и вспомнил историю его юридического преследования в Украине.

Думаю, сегодня это специалист № 1 в том, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений. Вы же понимаете, что человека обвинили в том, что он украл свою зарплату в 800 гривен, — заявил Коломойский.

Он не уточнил, в чем конкретно ему помогает Портнов, но отметил, что они контактируют уже 20 лет и поддерживали связь даже в те времена, когда Коломойский жил за границей.

Коломойский поддерживает Портнова в том, что тот подал заявления на Петра Порошенко в Государственное бюро расследований, Антикоррупционное бюро и Генпрокуратуру.

Морально я на его стороне, очень поддерживаю. А в некоторых вопросах просто поддерживаю. Потому что было несколько ситуаций, в которых Порошенко мог спокойно распорядиться и перестать его преследовать. А он продолжал преследовать. Лично Порошенко, — заявил Коломойский.

Напомним, что Игорь Коломойский прилетел в Украину из Израиля 16 мая.

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко по заявлению Портнова.