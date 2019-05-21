Госбюро расследований взялось за заявление Портнова в отношении Порошенко. Фото: vladtime.ru

https://racurs.ua/n122184-gosizmena-zayavlenie-portnova-protiv-poroshenko-stalo-nachalom-rassledovaniya-gbr.html

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Петра Порошенко, экс-президента Украины, обвинил в возможной государственной измене Андрей Портнов, бывший замлавы Администрации президента времен правления Виктора Януковича. Портнов также утверждает, что Порошенко превышал свои служебные полномочия.

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Государственное бюро расследований начало изучать информацию, изложенную в заявлении Портнова в отношении Порошенко. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГБР.

Сведения по факту возможного совершения противозаконных действий лицами, которые занимают высокопоставленные должности в органах государственной власти страны, внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти), ст. 111 (госизмена), а также ст.426−1 (превышение служащим власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Свое заявление Портнов подал вчера, 20 мая. По его мнению, пятый президент Украины Порошенко отправил украинских моряков в Керченский пролив, где их потом захватили в плен россияне. Портнов считает, что результатом этого должно было стать введение военного положения в Украине и перенос начала предвыборной кампании.

Напомним, что нардеп Борислав Розенблат также подал иск против Петра Порошенко и главы НАБУ Артема Сытника с просьбой признать, что президент не может назначать главу Антикоррупционного бюро, а сам Сытник — недостаточно квалифицированный для этой должности. Окружной административный суд Киева открыл производство по иску депутата.