Держбюро розслідувань взялося за заяву Портнова стосовно Порошенка. ФОТО: Фото: vladtime.ru

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Петра Порошенка, екс-президента України, звинуватив у можливій ​​державній зраді Андрій Портнов, колишній заступник глави Адміністрації президента часів правління Віктора Януковича. Портнов також стверджує, що Порошенко перевищував свої службові повноваження.

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Державне бюро розслідувань почало вивчати інформацію, викладену в заяві Портнова стосовно Порошенка. Про це сьогодні повідомляє прес-служба ДБР.

Відомості за фактом можливого здійснення протизаконних дій особами, які займають високі посади в органах державної влади країни, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 111 (держзрада), а також ст. 426−1 (перевищення службовцями влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Свою заяву Портнов подав учора, 20 травня. На його думку, п’ятий президент України Порошенко відправив українських моряків у Керченську протоку, де їх потім захопили у полон росіяни. Портнов вважає, що наслідком цього мало стати введення воєнного стану в Україні та перенесення початку передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, що нардеп Борислав Розенблат також подав позов проти Петра Порошенка та глави НАБУ Артема Ситника з проханням визнати, що президент не може призначати главу Антикорупційного бюро, а сам Ситник — недостатньо кваліфікований для цієї посади. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом депутата.