Це буде «Роттердам+++++»: Коломойський прокоментував новий закон про ринок електроенергії, фото — УП

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Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський у новому інтерв’ю розкритикував набуття чинності нового закону про ринок електроенергії.

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Він запрацює із 1 липня і, на думку Коломойського, призведе до різкого зростання ціни на електроенергію, оскільки вона не буде регулюватися державою.

Цей закон був прийнятий ще в 2017 році, але набуття чинності довго відкладали.

«Енергоатом» може змовитися з Ринатом Леонідовичем (Ахметовим — ред.), у якого 40% електроенергії країни. В «Енергоатома — 50%. Вони скажуть, що ціна у нас низька, давайте її вдвічі збільшимо, — повідомив Коломойський в інтерв’ю «Українській правді».

Олігарх вважає, що слабкий Антимонопольний комітет не зможе завадити зупинити зростання ціни на електроенергію, тому держава повинна регулювати цей ринок.

Готуйтеся затягувати ремені. Якби я вступив на посаду, це був би мій перший законопроект — про перенесення цього закону на невизначений термін, — заявив Коломойський.

За його словами, необхідно з’ясувати, чи є «Енергоатом» монополістом. Якщо так, то держава повинна регулювати його ціни. Аналогічна ситуація і з корпорацією ДТЕК.

Все, завтра отримаєте втричі дорожчу ціну. Тепер вам скажуть, що не «Роттердам+", а «Роттердам п’ять плюсів», — розповів Коломойський.

За його словами, він повідомив про свої побоювання прем'єр-міністра Волоридмира Гройсмана після того, як повернувся до України.