Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Це буде «Роттердам+++++»: Коломойський прокоментував новий закон про ринок електроенергії, фото — УП

Це буде «Роттердам п’ять плюсів»: Коломойський прокоментував новий закон про ринок електроенергії (ВІДЕО)

23 тра 2019, 22:38
999

Олігарх Ігор Коломойський у новому інтерв’ю розкритикував набуття чинності нового закону про ринок електроенергії.

Loading...

Він запрацює із 1 липня і, на думку Коломойського, призведе до різкого зростання ціни на електроенергію, оскільки вона не буде регулюватися державою.

Цей закон був прийнятий ще в 2017 році, але набуття чинності довго відкладали.

«Енергоатом» може змовитися з Ринатом Леонідовичем (Ахметовим — ред.), у якого 40% електроенергії країни. В «Енергоатома — 50%. Вони скажуть, що ціна у нас низька, давайте її вдвічі збільшимо, — повідомив Коломойський в інтерв’ю «Українській правді».

Олігарх вважає, що слабкий Антимонопольний комітет не зможе завадити зупинити зростання ціни на електроенергію, тому держава повинна регулювати цей ринок.

Готуйтеся затягувати ремені. Якби я вступив на посаду, це був би мій перший законопроект — про перенесення цього закону на невизначений термін, — заявив Коломойський.

За його словами, необхідно з’ясувати, чи є «Енергоатом» монополістом. Якщо так, то держава повинна регулювати його ціни. Аналогічна ситуація і з корпорацією ДТЕК.

Все, завтра отримаєте втричі дорожчу ціну. Тепер вам скажуть, що не «Роттердам+", а «Роттердам п’ять плюсів», — розповів Коломойський.

За його словами, він повідомив про свої побоювання прем'єр-міністра Волоридмира Гройсмана після того, як повернувся до України.

Гройсман мугикав і сказав, що «не допустить» і знайде безліч моментів, як це загальмувати. Треба подавати від уряду законопроект, щоб потім розібратися з антимонопольним, як у нас склалася така ситуація, — заявив Коломойський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

«Він вже пив зі мною каву»: Коломойський розповів про стосунки із Портновим (ВІДЕО)

Олігарх Коломойський розповів, що співробітничає із Андрієм Портновим у юридичних питаннях. Він зазначив, що контактує із колишнім заступником голови адміністрації президента Януковича вже 20 років

Новини України
20:55

Референдум про мир з РФ Зеленський назвав опитуванням (ФОТО)

Винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи. Президент Зеленський назвав його можливе проведення способом з’ясувати думку суспільства

Новини України
17:07
Новини партнерів
Загрузка...