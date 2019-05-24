У Росії сталося займання на магістральному газогоні

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Відкрите займання вже ліквідоване, фото: PxHere
У Росії сталося займання на магістральному газогоніhttps://racurs.ua/ua/n122304-u-rosiyi-stalosya-zaymannya-na-magistralnomu-gazogoni.htmlРакурс
У Росії сталася пожежа на магістральному газогоні «СРТО — Урал».
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Інцидент стався в Чусовському районі Пермського краю, повідомляє агентство ТАСС.
Пожежа спалахнула цієї ночі внаслідок розриву труби діаметром 1,4 тис. мм на 1606-у км газогону. Жителі населених пунктів Вереїно та Мульково могли бачити заграву пожежі. Зазначається, що найближчі населені пункти розташовані за 7 км від місця інциденту.
Внаслідок інциденту постраждалих немає.
Прес-служба компанії «Трансгаз-Чайковський», котра керує газогоном повідомляє, що відкритий вогонь вже ліквідовано. Постраждалу ділянку відключено, постачання газу здійснюється в звичайних об'ємах шляхом задіяння додаткових потужностей.
Газопровід «СРТО — Урал» постачає блакитне паливо з Північних районів Тюменської області РФ до Уралу та Поволжя.
Нагадаємо, у січні цього року внаслідок вибуху нафтопроводу в Мексиці загинули 73 особи. Причиною інциденту стала незаконна врізка в нафтопровід, перед вибухом на місці інциденту зібрався натовп, щоб наповнити каністри пальним.
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