Станіслав Клих, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n122303-politv-yazen-klyh-rozpochav-goloduvannya.html

Ракурс

Український політв’язень Станіслав Клих розпочав голодування у російській в’язниці.

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Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук правозахисниця Тетяна Щур.

За словами правозахисниці, про рішення розпочати голодування Клих повідомив своїй матері під час телефонної розмови.

Голодування Стаса — це заклик, благання, крик про допомогу, адресований новому президенту через червоні цегляні стіни Верхньоуральського острогу, з самотності та темряви, — наголошує Щур.

Станіслава Клиха затримали в Росії у серпні 2014 року. Росіяни звинувачують його у нібито участі в бойових діях проти урядових військ під час Першої чеченської війни в середині 90-х років минулого століття. Сам Клих усі звинувачення відкидає, заявляє, що зізнання з нього вибивали тортурами, його родичі стверджують, що політв’язень ніколи не був у Чечні. У цій справі російська влада звинувачує ще одного українця — Миколу Карпюка.

26 травня 2016 року суд у Чечні засудив Клиха до 20-ти років позбавлення волі. У жовтні того ж року Верховний суд РФ відхилив апеляцію на цей вирок.

Клиха утримують у в’язниці в місті Верхньоуральск Челябінської області РФ.

У грудні 2018 року Клих у відкритому листі поскаржився на сильний біль та підозрював, що в нього міг розвинутися рак та виникнути гангрена. На початку січня цього року російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що Клихові зробили необхідні аналізи й діагноз раку не підтвердився.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року російський правозахисник Зоя Свєтова повідомляла, що через катування у в’язниці психіка Клиха була серйозно порушена.