Виборча кампанія до ВРУ стартувала в Україні. Фото: VoxUkraine

https://racurs.ua/ua/n122302-v-ukrayini-rozpochalasya-vyborcha-kampaniya-dostrokovyh-vyboriv-do-rady.html

Ракурс

В Україні 24 травня стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради.

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Виборча парламентська кампанія починається згідно із законодавством на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради. Указ президента Зеленського про розпуск ВРУ та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували 23 травня. Про це повідомила прес-служба ЦВК.

Центральна виборча комісія готова і здатна здійснювати встановлені законом функції щодо проведення позачергових виборів депутатів 21 липня 2019 року, — запевнили представники комісії.

У Центрвиборчкомі зауважили, що наразі низка питань потребує додаткового законодавчого врегулювання. Застарілі положення містяться у законі України «Про вибори народних депутатів України», вони не відповідають чинному законодавству. Крім того, законодавство про державні закупівлі не враховує того, що значно перевищені строки виборчого процесу. Це складає проблеми для виготовлення виборчих бюлетенів, бланків протоколів про підрахунок голосів, актів, та інших документів. Це також унеможливлює в строк формування ОВК та ДВК тощо.

У ЦВК наголосили, що очікують від президента Володимира Зеленського, українського парламенту та уряду негайного прийняття відповідних рішень.

Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради 9 скликання відбудуться 21 липня 2019 року. Днями нинішній депутатський склад парламенту відмовився голосувати за те, щоб внести на розгляд законопроект президента Володимира Зеленського, у якому пропонувалося скасувати мажоритарну систему виборів до Ради.

Нагадаємо, результати соцопитувань свідчать, що у Верховну Раду України можуть пройти партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — за життя», БПП «Солідарність» та «Батьківщина».