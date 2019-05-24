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Ракурс
Избирательная кампания в ВРУ стартовала в Украине. Фото: VoxUkraine

В Украине началась избирательная кампания досрочных выборов в Раду

24 мая 2019, 09:34
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В Украине 24 мая стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Верховную Раду.

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Избирательная парламентская кампания начинается согласно законодательству на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады. Указ президента Зеленского о роспуске ВРУ и дату назначения выборов в парламент на 21 июля 2019 года опубликовали 23 мая. Об этом сообщила пресс-служба ЦВК.

Центральная избирательная комиссия готова и способна осуществлять установленные законом функции по проведению внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года, — заверили представители комиссии.

В Центризбиркоме отметили, что сейчас ряд вопросов требует дополнительного законодательного урегулирования. Устаревшие положения содержатся в законе Украины «О выборах народных депутатов Украины», они не соответствуют действующему законодательству. Кроме того, законодательство о государственных закупках не учитывает того, что значительно превышены сроки избирательного процесса. Это составляет проблемы для изготовление избирательных бюллетеней, бланков протоколов о подсчете голосов, актов, и других документов. Это также делает невозможным в срок формирования ОИК и УИК и тому подобное.

В ЦИК подчеркнули, что ожидают от президента Владимира Зеленского, украинского парламента и правительства немедленного принятия соответствующих решений.

Как известно, внеочередные выборы в Раду 9 созыва состоятся 21 июля 2019 года. На днях нынешний депутатский состав парламента отказался голосовать за то, чтобы внести на рассмотрение законопроект президента Владимира Зеленского, в котором предлагалось отменить мажоритарную систему выборов в Раду.

Напомним, результаты соцопросов свидетельствуют, что в Верховную Раду Украины могут пройти партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — по жизни», БПП «Солидарность» и «Батькивщина».

Источник: Ракурс


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