Станислав Клых, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n122303-politzakluchennyy-klyh-nachal-golodovku.html

Ракурс

Украинский политзаключенный Станислав Клых начал голодовку в российской тюрьме.

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Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук правозащитница Татьяна Щур.

По словам правозащитницы, о решении начать голодовку Клых сообщил своей матери во время телефонного разговора.

Голодовка Стаса — это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы, — отмечает Щур.

Станислава Клыха задержали в России в августе 2014 года. Россияне обвиняют его в якобы участии в боевых действиях против правительственных войск во время Первой чеченской войны в середине 90-х годов прошлого века. Сам Клых все обвинения отвергает, заявляет, что признания из него выбивали пытками, его родственники утверждают, что политзаключенный никогда не был в Чечне. В этом деле российские власти обвиняют еще одного украинца — Николая Карпюка.

26 мая 2016 года суд в Чечне приговорил Клыха к 20-ти годам лишения свободы. В октябре того же года Верховный суд РФ отклонил апелляцию на этот приговор.

Клыха удерживают в тюрьме в городе Верхньоуральск Челябинской области РФ.

В декабре 2018 года Клых в открытом письме пожаловался на сильную боль и подозревал, что у него мог развиться рак и возникнуть гангрена. В начале января этого года российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Клыху сделали необходимые анализы и диагноз рака не подтвердился.

Напомним, в октябре 2016 гола российский правозащитник Зоя Светова сообщала, что из-за пыток в тюрьме психика Клыха была серьезно нарушена.