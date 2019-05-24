В России произошло возгорание на магистральном газопроводе

Открытое возгорание уже ликвидировано, фото: PxHere

https://racurs.ua/n122304-v-rossii-proizoshlo-vozgoranie-na-magistralnom-gazoprovode.html

Ракурс

В России произошел пожар на магистральном газопроводе «СРТО — Урал».

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Инцидент произошел в Чусовском районе Пермского края, сообщает агентство ТАСС.

Пожар вспыхнул этой ночью вследствие разрыва трубы диаметром 1,4 тыс. мм на 1606-м км газопровода. Жители населенных пунктов Вереино и Мульково могли видеть зарево пожара. Отмечается, что ближайшие населенные пункты расположены в 7 км от места инцидента.

В результате инцидента пострадавших нет.

Пресс-служба компании «Трансгаз-Чайковский», которая управляет газопроводом, сообщает, что открытый огонь уже ликвидирован. Пострадавший участок отключен, поставки газа осуществляется в обычных объемах за счет задействования дополнительных мощностей.

Газопровод «СРТО — Урал» поставляет голубое топливо из Северных районов Тюменской области РФ до Урала и Поволжья.

Напомним, в январе этого года в результате взрыва нефтепровода в Мексике погибли 73 человека. Причиной инцидента стала незаконная врезка в нефтепровод, перед взрывом на месте инцидента собралась толпа, чтобы наполнить канистры топливом.