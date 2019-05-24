Джулиан Ассанж, фото: Cancillería del Ecuador

https://racurs.ua/n122307-do-175-ti-let-zaklucheniya-osnovatelu-wikileaks-predyavleny-novye-obvineniya.html

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Основателю интернет-портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу США выдвинули обвинения еще по 17-ти пунктами.

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Таким образом, если 47-летнего Ассанджа выдадут США и признают виновным по всем 18-ти пунктам обвинения, за решеткой ему придется провести в 175-ти лет, сообщает издание «Эхо Москвы».

Ранее Ассанджа обвиняли только в сговоре с целью взлома компьютерной сети Пентагона, теперь к обвинениям добавилось, в частности, незаконное получение и обнародование секретных документов, имеющих отношение к национальной обороне.

Однако, по мнению экспертов, Ассандж по обвинению в обнародовании информации будет иметь возможность в суде апеллировать к первой поправке к конституции США, которая гарантирует свободу слова. Так, в базирующемся в Нью-Йорке Комитете защиты журналистов заявили, что выдвинутые Ассанжа обвинения в шпионаже ставят под угрозу свободу прессы в США и во всем мире.

WikiLeaks был создан Ассанжем в 2006 году. Эта организация занимается утечками секретной информации и ее последующей публикацией на своем одноименном сайте.

В декабре 2010 года Интерпол выдал ордер на арест Ассанджа по обвинению в изнасиловании и случаях сексуального домогательства, якобы совершенных во время его визита в Швецию. Вскоре он был арестован в Великобритании.

В 2012 году Ассанжу было предоставлено политическое убежище в Эквадоре. Он в течение многих лет не покидал территорию посольства Эквадора в Лондоне из-за угроз британских властей задержать его в связи с нарушением условий освобождения под залог.

Ассанджа арестовали в апреле этого года после отмены решения властей Эквадора о предоставлении ему политического убежища.