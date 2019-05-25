ФСБ РФ задержала представительницу крымскотатарского народа. Фото: Мойка 78

https://racurs.ua/n122358-fsb-rossii-pri-vezde-v-krym-zaderjali-krymskuu-tatarku-chubarov.html

Ракурс

Российские пограничники задержали крымскую татарку при въезде в оккупированный Крым.

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Это произошло 25 мая на контрольно-пропускном пункте Каланчак. Женщину допрашивали сотрудники российской спецслужбы. Об этом сегодня сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на собственной странице в Facebook.

По его информации, задержанной 40 лет, и она живет в городе Саки или Сакском районе. У женщины старенькие родители на содержании, она работает в Турции. Время от времени она прибывает в Крым и посещает родню.

Впоследствии Чубаров сообщил, что представительницу крымскотатарского народа отпустили.

Напомним, в марте Европейский Союз отреагировал на массовый арест крымских татар в аннексированном полуострове. Брюссель требовал, чтобы Российская Федерация прекратила дискриминацию в отношении крымских татар и позволила им пользоваться основными свободами и правами человека.