Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ФСБ РФ задержала представительницу крымскотатарского народа. Фото: Мойка 78

ФСБ России при въезде в Крым задержала крымскую татарку — Чубаров

25 мая 2019, 16:26
999

Российские пограничники задержали крымскую татарку при въезде в оккупированный Крым.

Loading...

Это произошло 25 мая на контрольно-пропускном пункте Каланчак. Женщину допрашивали сотрудники российской спецслужбы. Об этом сегодня сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на собственной странице в Facebook.

По его информации, задержанной 40 лет, и она живет в городе Саки или Сакском районе. У женщины старенькие родители на содержании, она работает в Турции. Время от времени она прибывает в Крым и посещает родню.

Впоследствии Чубаров сообщил, что представительницу крымскотатарского народа отпустили.

Напомним, в марте Европейский Союз отреагировал на массовый арест крымских татар в аннексированном полуострове. Брюссель требовал, чтобы Российская Федерация прекратила дискриминацию в отношении крымских татар и позволила им пользоваться основными свободами и правами человека.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Паводок на западе Украины: спасатели сообщили о ситуации на Прикарпатье и Закарпатье (ФОТО)

На Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает. Спасатели продолжают откачивать воду из наиболее пострадавших территорий

Новости Украины
16:58

Освобождение моряков из плена может сигнализировать о готовности России к миру — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выполнение РФ решения трибунала ООН по морскому праву по освобождению моряков и возвращению кораблей украинских ВМС может быть сигналом о готовности Москвы к миру

Новости Украины
15:54
Новости партнеров
Загрузка...