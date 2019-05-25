Порошенко: Сценарий войны пишется в Кремле. Фото: Национальный Банк Новостей

https://racurs.ua/n122357-poroshenko-scenariy-voyny-pishetsya-v-kremle.html

Ракурс

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву.

Loading...

Политик поблагодарил украинских дипломатов, которые защищают интересы страны в сложный период, и заявил, что гордится украинскими моряками, которые стали примерами верности и преданности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Обратился Порошенко также к новой власти Украины. Так, политик отметил, что «новые лица на Банковой» должны сами инициировать освобождение украинских заложников и оккупированной территории, а не ждать толчка от общества.

Также Порошенко заявил, что время шуток прошло и сейчас нужно действовать. Экс-президент настаивает, что нельзя верить в добросовестность страны-агрессора и заигрывать с РФ, которая хочет разрушить украинские успехи.

По словам Порошенко, сценарий войны пишут в Кремле и, согласно этому сценарию, Украина может получить мир через капитуляцию.

Отметим, что ранее Порошенко назвал предложение о мирных переговорах с Россию капитуляцией.

Как известно, в ноябре прошлого года Россия захватила украинских моряков в Керченском проливе и забрала три военных корабля.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня морской трибунал принял сторону Украины в деле о конфликте на Азове.