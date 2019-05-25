Морской трибунал обязал Россию освободить украинских военнопленных моряков. Фото: UATV

https://racurs.ua/n122353-morskoy-tribunal-obyazal-rossiu-osvobodit-ukrainskih-voennoplennyh-moryakov.html

Ракурс

Трибунал Организации Объединенных наций по морскому праву принял сторону Украины в деле о Керченском конфликте. Глава трибунала обязал Россию освободить военнопленных украинских моряков.

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Согласно вердикту трибунала, Россия должна позволить украинцам вернуться на родину, а также освободить задержанные судна «Бердянск», «Никополь» и «Яне Капу». Решение было принято сегодня в Гамбурге, передает «Европейская правда».

Во время голосования среди 20 судей отказался поддерживать Украину только российский судья Колодкин.

Российская сторона на слушание не явилась и никаких материалов не предоставила. Однако конвенционное право ООН все равно распространяется на Россию, вне зависимости от ее позиции.

В суде рассматривалась официально озвученная позиция России и трибунал постановил, что версия о провокации и секретном вторжении украинских моряков не нашла подтверждения. Также трибунал подтвердил, что Украина использовала все возможности, чтобы договорить с Россией об освобождении своих граждан вне стен суда.



Как ранее сообщал «Ракурс», морской трибунал провел ряд слушаний в рамках рассмотрения дела украинских моряков.