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Морський трибунал зобов'язав Росію звільнити українських військовополонених моряків. Фото: UATV

Морський трибунал зобов’язав Росію звільнити українських військовополонених моряків

25 тра 2019, 14:33
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Трибунал Організації Об'єднаних Націй з морського права став на бік України у справі з Керченського конфлікту. Глава трибуналу зобов’язав Росію звільнити військовополонених українських моряків.

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Згідно з вердиктом трибуналу, Росія повинна дозволити українцям повернутися на батьківщину, а також звільнити затриманні судна «Бердянськ», «Нікополь» і «Яні Капу». Рішення було прийнято сьогодні в Гамбурзі, передає«Європейська правда».

Під час голосування серед 20 суддів відмовився підтримувати Україну тільки російський суддя Колодкин.

Російська сторона на слухання не з’явилися і ніяких матеріалів не надала. Однак конвенційне право ООН все одно поширюється на Росію, незалежно від її позиції.

У суді розглядалася офіційно озвучена позиція Росії і трибунал ухвалив, що версія про провокацію і секретне вторгнення українських моряків не знайшла підтвердження. Також трибунал підтвердив, що Україна використала всі можливості, щоб домовитися з Росією про звільнення своїх громадян поза стінами суду.

Як раніше повідомляв «Ракурс», морський трибунал провів низку слухань в рамках розгляду справи українських моряків.


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