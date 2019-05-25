Енергоблок Рівненської АЕС відключили від мережі. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/ua/n122352-energoblok-rivnenskoyi-aes-vidkluchyly-vid-mereji.html

Ракурс

Третій енергоблок Рівненської атомної електростанції (АЕС), відключили від мережі для проведення попереджувального ремонту. Згідно з планом, енергоблок вивели на 113 діб та знову запустять 14 вересня.

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Енергоблок відключили сьогодні о 8.14 ранку. Причиною послужила несправність у системі продувки першого контуру третього енергоблоку. Про це повідомляє прес-служба Рівненської АЕС.

Наразі три енергоблоки перебувають у роботі. Їхнє сумарне навантаження сягає 1 тис. 810 МВт. Тільки за минулу добу Рівненська АЕС виробила 66,3 млн кВт/год електроенергії.

Згідно із звітом, за час роботи умови та межі безпечної експлуатації порушені не були.

Екологічний, протипожежний та радіаційний стани на атомній електростанції та прилеглій до неї території не змінювались. Усі показники не перевищують чинних норм.

Наприкінці квітня на Рівненській АЕС сталася пожежа. Встановлено, що пошкодився і загорівся трансформатор. Пожежу ліквідували силами рятувального загону з охорони станції.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Японії почали витягати паливні стрижні одного з трьох ядерних реакторів АЕС «Фукусіма-1».