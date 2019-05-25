Погода в Україні 26 травня порадує сонцем і теплом, в деяких областях продовжаться дощі. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n122351-pogoda-v-ukrayini-26-travnya-poraduie-soncem-i-teplom-v-deyakyh-oblastyah-prodovjatsya-doschi.html

Ракурс

Погода в Україні 26 травня принесе частині українців тепло і сонце. Дощі припиняться в більшості центральних, південних і західних областях.

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Похмура погода залишиться тільки на сході країни і в окремих областях на заході і в центрі держави. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 26 травня прогнозується тепла і сонячна. Жителів столиці чекає мінлива хмарність. Температура вночі 13−15° тепла, вдень 22−24° тепла.

У Львові 26 травня очікується дощ і гроза. Вночі температура повітря 9−11° тепла, вдень 20−22° тепла.

В Одесі завтра без опадів. Одеситів чекає тепла погода і мінлива хмарність. Температура повітря вночі 14−16° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 23−25​​° вище нуля.

У Дніпрі 26 травня очікується дощ з грозою і незначне похолодання. Вночі температура повітря становитиме 13−15° вище нуля, вдень очікується 22−24° тепла.

У Харкові 26 травня синоптики обіцяють опади, вдень відчутно похолодає. Протягом доби буде йти дощ з грозою. Температура вночі 13−15° тепла, вдень 20−22° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах завтра очікується сонце і тепло. Температура повітря вночі 10−12° тепла, вдень 21−23° вище нуля.

Магнітні бурі в Києві 26 травня не передбачаються. Протягом дня можливі невеликі зміни магнітного поля Землі.